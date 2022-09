TRE-RJ limita tempo de propaganda de Marcelo Freixo com Lula

O pedido foi feito pela defesa do atual governador Cláudio Castro (PL), que está buscando a reeleição

Ricardo Stuckert/Twitter/@Lula Marcelo Freixo (direita) é candidato ao governo do Rio de Janeiro, enquanto Lula tenta voltar ao cargo de presidente da República



O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro determinou que Marcelo Freixo (PSB), candidato ao governo do Estado, limite em 25% a participação do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (Lula) nas campanhas de rádio e televisão. O pedido foi feito pela defesa do atual governador Cláudio Castro (PL), que está buscando a reeleição. Segundo os advogados do mandatário, durante a última semana, Freixo dedicou um dia de sua campanha exclusivamente para as falas de Lula, que tenta retornar ao posto de chefe do Executivo. Desta forma, caso a decisão não seja cumprida, o ex-psolista terá de pagar uma multa de R$ 1 mil por dia. Procurada, a assessoria de Freixo disse que já se adequou à nova atualização.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer