Três em cada dez famílias sofrem com dívidas no cartão de crédito, afirma Banco Central

Por mês, mais de 65 milhões de pessoas, o que corresponde a quase 40% da população adulta, realizam mais de 200 milhões de operações com cartão de crédito. De acordo com o levantamento feito pelo Banco Central (BC), tais operações consomem mais de 30% do orçamento das famílias brasileiras, que fica comprometido com os bancos. O estudo se refere ao ano de 2021, mas serve como base para a população que enfrenta a crise econômica em 2022. Para se ter ideia, as taxas de juros dos cartões de crédito mais caras do país chegam a 398% ao ano. Ainda segundo o BC, o cartão de crédito é utilizado principalmente por pessoas com renda inferior a dois salários mínimos (R$ 2.424). Nesse sentido, o baixo nível de educação financeira dos usuários e faturas confusas são alguns dos fatores que podem resultar na utilização indesejada do crédito rotativo ou do parcelamento, que se torna uma bola de neve a cada mês. O levantamento também trouxe dicas que podem melhorar o entendimento para o consumidor que usa cartão de crédito, como faturas simplificadas com destaque para informações relevantes, como a taxa de juros praticada. Tal medida tem o potencial de melhorar o entendimento sobre o produto financeiro, incentivar melhores decisões financeiras e reduzir o endividamento. O BC não informou à reportagem se a sugestão de fatura simplificada será repassada aos bancos para que ajudem o consumidor.