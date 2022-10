Tribunal Superior Eleitoral proíbe André Janones de associar Bolsonaro a Roberto Jefferson

Ministro Alexandre de Moraes determinou a retirada de conteúdos que afirmam que o ex-deputado do PTB seria um dos coordenadores da campanha do presidente à reeleição

EFE/Andre Coelho Ministro Alexandre de Moraes é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral



Nesta segunda-feira, 24, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinou a retirada de conteúdos que relacionam o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) a Jair Bolsonaro (PL) com um dos coordenadores da campanha do presidente à reeleição. As publicações foram feitas pelo deputado André Janones (Avante). A decisão de Moraes atende a um pedido da coligação Pelo Bem do Brasil, que representa a campanha bolsonarista. O ministro determinou que as redes sociais e o próprio Janones removam imediatamente as postagens, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. O parlamentar também não pode promover novas manifestações sobre o tema, sob risco de multa no mesmo valor. O presidente do TSE afirmou que as publicações se descolam da realidade, por meio de inverdades e suposições para induzir o eleitorado negativamente a crer que Roberto Jefferson seria o coordenador da campanha da Bolsonaro e que o candidato teria manifestado apoio aos atos criminosos cometidos por Jefferson no último domingo, 23.

Ao justificar o pedido de remoção ao TSE, a coligação que representa o presidente Bolsonaro afirmou que as postagens de Janones são “sabidamente falsas” porque Roberto Jefferson não é, nem nunca foi informalmente coordenador da campanha de Bolsonaro e evidentemente o presidente nunca manifestou apoio aos atos criminosos cometidos contra a Polícia Federal (PF). Pelas redes sociais, Janones criticou a decisão e disse que vai cumprir à determinação da Justiça.

*Com informações da repórter Iasmin Costa