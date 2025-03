Trump avalia deportação de 240 mil ucranianos nos EUA

Embora a decisão ainda não tenha sido finalizada, presidente afirmou que está analisando a questão com cuidado, enfatizando que não deseja prejudicar ninguém

SAMUEL CORUM/EFE/EPA , Trump mencionou que existem opiniões divergentes dentro de sua administração sobre a revogação do status temporário dos ucranianos



O presidente Donald Trump está avaliando a possibilidade de revogar o visto temporário concedido a ucranianos que buscaram refúgio nos Estados Unidos após a eclosão da guerra com a Rússia. Esta medida, se implementada, poderá afetar mais de 240.000 pessoas que atualmente residem no país sob essa permissão. A agência de notícias Reuters divulgou a informação, destacando a possibilidade de um processo acelerado de deportação para esses imigrantes. Embora a decisão ainda não tenha sido finalizada, Trump afirmou que está analisando a questão com cuidado, enfatizando que não deseja prejudicar ninguém.

Durante um encontro com jornalistas na Casa Branca, Trump mencionou que existem opiniões divergentes dentro de sua administração sobre a revogação do status temporário dos ucranianos. Esta possível medida faz parte de um plano mais amplo do governo Trump para cancelar programas de proteção humanitária que foram implementados durante a administração Biden. Esses programas permitiram a entrada de mais de 1 milhão de imigrantes nos Estados Unidos. Fontes ouvidas pela Reuters indicaram que a retirada do status dos ucranianos pode ocorrer já no início de abril.

