Trump corta relações com Elon Musk após briga: ‘Nem estou pensando nele’

Após desentendimento que ganhou repercussão internacional, o presidente dos EUA afirmou que não pretende mais conversar com empresário, encerrando, ao menos por ora, o vínculo com seu ex-aliado

EFE/EPA/Aaron Schwartz / POOL A tensão entre Trump e Musk pode ter consequências significativas, especialmente para as empresas do bilionário



Em meio a crescentes tensões políticas e econômicas, nesta sexta-feira (06), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abordou a relação conturbada com o bilionário Elon Musk durante uma entrevista a bordo do avião presidencial. Quando questionado por um repórter sobre o empresário, Trump respondeu de forma direta, afirmando que não está pensando em Musk devido ao seu foco em questões internacionais mais urgentes, como as relações com China, Rússia e Irã. Esta declaração ocorre em um momento de atrito público entre os dois, intensificado após Musk criticar o projeto de lei orçamentária do presidente, classificando-o como uma “abominação”.

A tensão entre Trump e Musk pode ter consequências significativas, especialmente para as empresas do bilionário. O presidente expressou sua decepção com Musk e ameaçou encerrar contratos governamentais com suas empresas. A SpaceX, responsável pelo transporte de astronautas à Estação Espacial Internacional, e a Tesla, ambas de propriedade de Musk, poderiam enfrentar impactos financeiros severos. A SpaceX, que mantém contratos bilionários com o Pentágono e opera a constelação de satélites Starlink, corre o risco de perder cerca de 22 bilhões de dólares em receitas públicas caso os subsídios e contratos federais sejam suspensos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Analistas destacam que, apesar das ameaças, Musk possui um papel crucial na estratégia espacial americana. Seus foguetes e satélites são vitais para programas de segurança nacional, incluindo o rastreamento de mísseis hipersônicos. A possível retaliação de Musk, caso as ameaças de Trump se concretizem, poderia afetar significativamente a segurança e a tecnologia dos Estados Unidos. A situação permanece tensa, com potenciais repercussões para ambos os lados, enquanto o mundo observa o desenrolar deste embate entre duas das figuras mais influentes do cenário global.

*Com informações de Grieco Holtz

*Reportagem produzida com auxílio de IA