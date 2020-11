Trump diz que venceu eleições, promete sanções à China e recebe nova advertência do Twitter

Todas as projeções de resultados mostram que o democrata Joe Biden foi eleito

EFE/EPA/JUSTIN LANE Nas semanas restantes do mandato, o presidente deve anunciar mais medidas econômicas contra a China



Donald Trump volta a dizer que venceu as eleições nos Estados Unidos e Twitter o adverte. Embora todas as projeções de resultados mostrem que Joe Biden foi eleito, o atual presidente usou a rede social para declarar vitória. Trump escreveu que venceu a eleição e o Twitter notificou a postagem, advertindo que fontes oficiais entendem de um modo diferente. O republicano continuou com desinformações na rede social e alegou uma “falsa recontagem” no estado da Geórgia, alertando que as autoridades não estariam permitindo a checagem das assinaturas das cédulas.

Nas semanas restantes do mandato, o presidente deve anunciar mais medidas econômicas contra a China. Em nota, o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos colocou condições para que Pequim se torne um agente responsável no cenário global. As medidas incluem proteger o setor de tecnologia dos Estados Unidos dos interesses militares da China, combater a pesca ilegal e mais sanções contra autoridades do Partido Comunista. Em Pequim, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Zhao Lijian, disse, nesta segunda (16), que “a cooperação é o único caminho certo a seguir”. Na avaliação do porta-voz, a comunidade internacional espera uma relação saudável entre os dois países.

*Com informações do repórter Vinícius Nunes