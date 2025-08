Trump propõe redesenho eleitoral no Texas para favorecer republicanos

Estratégia poderá render mais cinco assentos para o partido do presidente dos EUA caso seja efetivada

Uma crise política se instalou no Texas após legisladores republicanos, apoiados pelo presidente Donald Trump, proporem um redesenho dos distritos eleitorais para favorecer o partido. Em uma manobra para impedir a votação, deputados democratas deixaram o estado, levando o governador Greg Abbott a ordenar a emissão de mandados de prisão para forçar seu retorno. A proposta, elaborada por legisladores republicanos, tem como objetivo reforçar a maioria conservadora na Câmara, podendo garantir até cinco cadeiras adicionais para o partido no Congresso Federal. Atualmente, o Texas possui 38 assentos no Congresso, com 25 já ocupados por republicanos.

Para bloquear a votação, os democratas deixaram o Texas, impedindo a formação de quórum na Assembleia Legislativa. Em resposta, o governador republicano Greg Abbott ordenou a emissão de mandados de prisão contra 17 parlamentares ausentes, baseando-se no regimento interno da casa para compeli-los a retornar. A disputa pelo redesenho de distritos, uma prática antiga e politizada nos EUA, ganhou um novo capítulo com essa crise. O novo mapa proposto alteraria significativamente cinco distritos hoje controlados por democratas, incluindo áreas urbanas como Houston e Dallas, além de regiões de maioria hispânica próximas à fronteira com o México.

