TSE aprova envio de tropas federais para sete estados nas eleições

Ao todo, os militares vão atuar em 345 localidades, principalmente no Rio Grande do Norte e no Maranhão

Tiago Hardman/Futura Press/Estadão Conteúdo As Forças Armadas vão atuar para garantir a segurança durante a votação e a apuração dos votos



Tropas federais vão atuar em sete estados durante o primeiro turno das eleições municipais, em 15 de novembro. O envio foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira, 27, por unanimidade. Os pedidos de reforço foram feitos pelos tribunais regionais do Amapá, Pará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Acre e Tocantins. Na sessão, o presidente da corte, ministro Luís Roberto Barroso, detalhou porque as forças foram solicitadas para estes locais, explicando que há um histórico de conflitos durante o pleito. As Forças Armadas vão atuar para garantir a segurança durante a votação e a apuração dos votos. Ao todo, os militares vão atuar em 345 localidades, principalmente no Rio Grande do Norte e no Maranhão. Segundo o TSE, os governos locais também foram consultados e deram aval para a medida.

Nas últimas três eleições, cerca de 25 mil militares reforçaram a segurança em cada um dos pleitos. Mais cedo, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal apresentaram o plano de segurança para as eleições municipais deste ano. Entre outros pontos, está previsto o uso de drones e medidas de combate às “fake news“. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, ressalta que hoje existem instrumentos tecnológicos para a detecção de notícias falsas. Neste ano, o calendário eleitoral foi adiado em razão da pandemia. O primeiro turno está marcado para 15 de novembro e, o segundo, onde houver, será em 29 de novembro.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni