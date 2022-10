TSE autoriza envio de tropas do Exército para 165 cidades

Pedido foi feito pelas prefeituras e administrações locais e atendido pela Corte; agentes não atuarão diretamente, mas sim para combater situações emergenciais

LR Moreira/Secom/TSE TSE atendeu pedido das prefeituras e autorizou envio de tropas



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou o envio de tropas do Exército para mais 165 cidades no segundo turno das eleições. O envio é um reforço, que aconteceu após solicitação dos municípios com o argumento de risco de que algo de ruim aconteça. Essa segurança foi reforçada e autorizada através da Justiça. Elas atuarão em 86 localidades no Maranhão, 52 no Amazonas e em 27 em Alagoas. Esse é o reforço que acontecerá no segundo turno. Homens da Força Nacional e da Polícia Federal ficam no Exército, dentro do quartel aguardando um chamado. Eles não atuarão diretamente nas ruas. Se uma situação de urgência ou emergência acontecer, eles entrarão em ação. Esses homens já estão à disposição dos Estados.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro