TSE dá 5 dias para Bolsonaro se manifestar sobre abuso de poder político no 7 de setembro

Alan Santos/PR Presidente Jair Bolsonaro (PL) durante comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil



O ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estabeleceu prazo de cinco dias para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL), apresente sua defesa sobre acusação de abuso de poder político e econômico dos atos comemorativos do 7 de setembro. O ministro atendeu a um pedido do Partido Democrático Trabalhista (PDT), que entrou com uma ação de investigação judicial eleitoral para apurar o uso político e eleitoral das celebrações do Bicentenário da Independência do Brasil. Os pedetistas alegam que Bolsonaro desvirtuou as comemorações da Independência em prol de sua campanha à reeleição e, para isso, usou o poder público e seus recursos financeiros. São mencionados R$ 3,3 milhões em gastos com estrutura do evento em Brasília e a utilização da TV Brasil na transmissão do ato. Além do PDT, as campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e das senadoras Soraya Thronicke, (União Brasil) e Simone Tebet (MDB) também entraram com ações no Tribunal Eleitoral contra Jair Bolsonaro por uso político do 7 de setembro.

A participação do presidente no 7 de setembro também foi alvo de duras críticas de outros opositores políticos. O ex-presidente Lula chegou a comparar uma das manifestações com uma reunião da KKK, grupo de supremacistas brancos dos Estados Unidos. Bolsonaro reagiu às falas do petistas e classificou a atitude de Lula como covarde. Segundo ele, a associação feita por Lula é “a maior e mais covarde ofensa ao povo brasileiro”. “Tais ofensas se tornam ainda mais revoltantes quando são proferidas por quem estava preso por assaltar o mesmo povo que agora ataca, e que está tentando, a todo custo, voltar à cena do crime. É um ex-presidiário xingando aqueles que vivem suas vidas de forma honesta e justa”, afirmou nas redes sociais, nesta sexta-feira, 9.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina