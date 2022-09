TSE dá prazo de 24h para Bolsonaro apagar propagandas com imagens do 7 de setembro

Candidato à reeleição está proibido de usar registros da celebração na campanha eleitoral

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro durante ato de 7 de setembro, em Brasília



O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 24h para retirar da internet vídeos da propaganda eleitoral com imagens de dois atos comemorativos do Bicentenário da Independência do Brasil. Segundo o magistrado, Bolsonaro continua a usar ostensivamente cenas dos atos de 7 de setembro, o que descumpre a decisão do TSE. Na terça-feira passada, 13, os membros da corte aprovaram por unanimidade a proibição da associação dos atos como parte de campanha. A proibição veio após pedido da candidata Soraya Thronicke (União Brasil) e da federação que apoia a candidatura de Lula (PT). Na segunda-feira, 19, Benedito Gonçalves já tinha proibido a divulgação do discurso feito pelo presidente na sacada da embaixada brasileira em Londres, durante a viagem para o funeral da Rainha Elizabeth II, como parte de inserções em campanhas eleitorais. Ao reiterar a ordem para suprimir os conteúdos relativos ao 7 de setembro, o corregedor do TSE deu prazo de três dias para a campanha se manifestar sobre o descumprimento da decisão. Depois o ministro pode decidir se aplicará multa de R$ 10 mil por cada dia em que as postagens seguirem no ar.

*Com informações do repórter Bruno Silveira