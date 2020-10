TSE divulga bancadas partidárias no Congresso como critério para debates na campanha eleitoral

Com a decisão, nem todos os candidatos poderão participar dos debates nas eleições municipais

Jovem Pan A Rede Sustentabilidade está no limite de corte, com cinco parlamentares



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu as bancadas partidárias no Congresso Nacional como o critério para participação nos debates da campanha eleitoral municipal. A inclusão é assegurada pela Lei das Eleições, a candidatos de partidos com representação mínima de cinco parlamentares em Brasília. O TSE coloca o Partido dos Trabalhadores (PT) com a maior bancada, com 59 deputados federais e senadores eleitos em 2018. O Partido Social Liberal (PSL) tem a segunda maior com 53, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 46. Em contrapartida, a Rede Sustentabilidade está no limite de corte, com cinco parlamentares.

Pelo critério do Tribunal Superior Eleitoral ficam de fora: o Partido Verde (PV), que possui quatro deputados; Partido da Mobilização Nacional (PMN), com três; Partido Trabalhista Cristão (PTC) dois e o Democracia Cristã, um deputado. Além deles, PCB, PCO, PMB, PRTB, PSTU e UP não possuem parlamentares no Congresso. O TSE explica que nas coligações será considerada a soma dos seis maiores partidos que integram a chapa. O primeiro turno das eleições ocorre em 15 de novembro e o segundo, em cidades com mais de 200 mil eleitores, está previsto para o dia 29 de novembro.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos