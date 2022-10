TSE e plataformas digitais discutem reforço contra desinformação no 2º turno

Ministro Alexandre de Moraes se reuniu com representantes das principais redes sociais na última quarta-feira

Isac Nóbrega/PR Ministro Alexandre de Moraes é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, se reuniu com representantes das principais plataformas de redes sociais no Brasil, como Facebook, Twitter e TikTok. Foi o primeiro encontro dele com o grupo desde que assumiu o comando do TSE. Moraes agradeceu o trabalho desenvolvido pelas instituições parceiras no primeiro turno das eleições para identificar, prevenir e coibir a disseminação de fake news, mas, ainda assim, afirmou que a propagação de notícias falsas cresceu na campanha do segundo turno. Ambos os lados admitiram a necessidade de aprimorar ações para combater a disseminação de informações falsas e concordaram que é preciso ter meios para retirar do ar o mais rápido possível conteúdos falsos durante o segundo turno das eleições. Anteriormente, já havia um acordo entre o Tribunal e as redes sociais, que se comprometeram a desenvolver ações que levassem informações oficiais sobre o processo eleitoral aos usuários. O atual programa permanente de enfrentamento à desinformação do TSE foi criado em 2019 e conta neste momento com mais de 150 parceiros. Em 2021, o programa tornou-se uma ação permanente. Os membros parceiros dividem com a justiça eleitoral as atribuições de monitorar notícias falsas, combatendo a desinformação com a informação correta sobre a questão abordada, ampliar o alcance de informações verdadeiras e de qualidade sobre o processo eleitoral, além de capacitar a sociedade para que saiba identificar e denunciar conteúdos enganosos.

*Com informações da repórter Iasmin Costa