TSE inicia registro de pesquisas eleitorais e abre consulta para melhorias do sistema de votação

Inscrição de levantamentos de intenção de votos devem ser realizados até cinco dias antes da eventual divulgação dos resultados; sugestões para melhorias nas eleições serão recebidas até 19 de janeiro

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo o TSE, em 2022, foram realizadas mais de 600 pesquisas para as eleições realizadas no ano



Em preparação para as eleições municipais de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou o recebimento de registros para pesquisas eleitorais. O processo deve ser realizado até cinco dias antes da eventual divulgação dos resultados. O registro precisa conter informações como quem contratou a pesquisa, o valor e a origem dos recursos utilizados no trabalho, a metodologia de pesquisa e o período de realização do levantamento. Segundo o TSE, em 2022, foram realizadas mais de 600 pesquisas para as eleições realizadas no ano para diversos cargos. As pesquisas eleitorais são consideradas pelos partidos políticos uma ferramenta para verificar a viabilidade de possíveis candidaturas e avaliar os temas mais sensíveis que a população gostaria de ver em debate. Além disso, de 4 a 19 de janeiro, o TSE receberá sugestões para o aperfeiçoamento das resoluções aplicáveis às Eleições 2024. As propostas de aperfeiçoamento das instruções serão debatidas em audiências públicas que acontecerão de 23 a 25 de janeiro. O formulário eletrônico para envio das contribuições estará disponível na página das audiências públicas de quinta-feira, 4. Podem enviar sugestões para o aperfeiçoamento das resoluções aplicáveis às Eleições 2024 pessoas e instituições públicas e privadas, incluídos os partidos políticos, os Tribunais Regionais Eleitorais e as associações profissionais e acadêmicas.