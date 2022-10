TSE julga neste sábado suspensão dos direitos de resposta de Lula em programa eleitoral de Bolsonaro

Julgamento ocorre no plenário virtual e os sete ministros têm até as 23h59 para votar

LR Moreira/Secom/TSE Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em Brasília



Neste sábado, 22, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisa, no plenário virtual, a suspensão do direito de resposta concedido ao candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas propagandas eleitorais de Jair Bolsonaro (PL). Nesta sexta-feira, 21, a ministra Maria Cláudia Bucchianeri aceitou um pedido da defesa do presidente Jair Bolsonaro (PL), contra uma decisão anterior do próprio TSE, e suspendeu os direitos de resposta concedidos à campanha de Lula. O plenário do TSE havia concedido 164 direitos de resposta à campanha petista em espaços anteriormente destinados à propaganda de Bolsonaro. Já a campanha do atual presidente teve 14 direitos de resposta concedidos pelo tribunal. Com isso, Lula garantiria 46 inserções diárias, enquanto Bolsonaro cairia de 25 para menos de 4 aparições, em média. O julgamento ocorre no plenário virtual, quando os ministros depositam os votos no sistema eletrônico da Corte. Os sete ministros têm até as 23h59 para votar.