Tumulto ocorre no centro de São Paulo após tentativa de assalto no domingo

Um homem e uma mulher teriam reagido à abordagem do criminoso, dando início à confusão

Tânia Rêgo/Agência Brasil Caso foi encaminhado para o 8º distrito policial, na região da Mooca, zona leste de São Paulo



A confusão começou depois que um homem reagiu a uma tentativa de assalto com uma faca. Ele e a esposa passavam em frente a uma loja quando foram abordados por criminosos. Em meio ao tumulto, o estabelecimento fechou as portas e o casal foi encaminhado para a delegacia. Depois disso, outras pessoas que passavam em frente ao local arrombaram a porta da loja e saquearam o local. A guarda civil metropolitana foi acionada para conter a confusão. Uma testemunha que não quis se identificar falou sobre a situação: “Ele estava com uma faca. O homem reagiu e feriu o bandido, que entrou na loja. Aí todo mundo entrou na loja, umas 50 pessoas, moradores de rua. Iam matar ele, era muita gente. Quando eu tentei ajudar a pessoa da loja, tentaram invadir ela de novo”. O caso foi encaminhado para o 8º distrito policial, na região da Mooca, zona leste de São Paulo.

*Com informações do repórter Victor Moraes