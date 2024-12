Turismo deve subir 4,2% em 2024, aponta Fecomercio

Crescimento é impulsionado principalmente pelo aumento das viagens corporativas, especialmente em São Paulo, onde feiras e eventos estão em alta

O setor de turismo no Brasil está prestes a vivenciar uma recuperação notável em 2024, após enfrentar desafios significativos durante a pandemia. De acordo com a Federação do Comércio (Fecomércio), as projeções indicam que o turismo deve gerar mais de R$ 200 bilhões no próximo ano. Este valor representa um aumento de 4,2% em relação às estimativas de 2023, sinalizando um retorno robusto para a indústria. O crescimento é impulsionado principalmente pelo aumento das viagens corporativas, especialmente em São Paulo, onde feiras e eventos estão em alta, além de uma crescente demanda dos consumidores.

Vários fatores estão contribuindo para este cenário otimista. A redução do desemprego, que caiu para 6,2% no trimestre encerrado em outubro, é um dos principais impulsionadores. Além disso, o maior acesso ao crédito tem facilitado o consumo, beneficiando diretamente o setor de turismo. Entre os segmentos que devem se destacar, a locação de meios de transporte é projetada para crescer quase 12%, enquanto os setores de alimentação e alojamento devem registrar aumentos de 7,6% e 7,3%, respectivamente. Atividades culturais, recreativas e esportivas também estão previstas para crescer cerca de 7%.

Olhando para o futuro, a Fecomércio mantém uma perspectiva otimista para 2025, com a expectativa de que o setor atinja um novo recorde de faturamento, alcançando R$ 208 bilhões. No entanto, a entidade alerta para possíveis desafios que podem impactar o crescimento do turismo no país. A alta do dólar e o aumento das taxas de juros são fatores que podem influenciar negativamente o ritmo de expansão do setor.

