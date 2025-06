Turismo no Rio de Janeiro deve movimentar R$ 2,5 bilhões nas férias de julho

Dados da Embratur e do Ministério do Turismo mostram um recorde nos primeiros cinco meses de 2025, com mais de 4 milhões de turistas estrangeiros visitando o país

José Lucena/TheNews2/Estadão Conteúdo



A Prefeitura do Rio de Janeiro está otimista com as projeções de turismo para julho de 2025, esperando receber mais de 1 milhão de visitantes. Este influxo de turistas, tanto nacionais quanto estrangeiros, é esperado para injetar cerca de R$ 2,5 bilhões na economia local durante as férias de julho. Comparado ao mesmo período de 2024, quando a cidade recebeu pouco mais de 900 mil visitantes, a expectativa é de um aumento de 20% no número de turistas. Os cálculos da prefeitura são baseados em uma estadia média de quatro a cinco dias, com cada turista gastando aproximadamente R$ 605.

O Rio de Janeiro tem se reafirmado como a principal porta de entrada do turismo internacional no Brasil. Dados da Embratur e do Ministério do Turismo mostram um recorde nos primeiros cinco meses de 2025, com mais de 4 milhões de turistas estrangeiros visitando o país, superando os números do ano anterior. Com base nesses dados promissores, as metas de turismo para 2025 foram revisadas. Inicialmente, esperava-se a entrada de 6,9 milhões de turistas estrangeiros no Brasil ao longo do ano. No entanto, as novas projeções indicam que esse número pode ultrapassar 7 milhões, podendo chegar a 8 milhões de visitantes internacionais.