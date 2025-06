Arrecadação com jogos de azar dispara com nova regra fiscal e chega a R$ 3 bilhões até maio

Valor representa um crescimento de mais de 40.000% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram recolhidos apenas R$ 7 milhões

A arrecadação federal com apostas esportivas e jogos de azar somou R$ 3,03 bilhões entre janeiro e maio de 2025, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (26) pela Receita Federal. O valor representa um crescimento de mais de 40.000% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram recolhidos apenas R$ 7 milhões. O salto se deve à implementação da cobrança de tributos sobre a Gross Gaming Revenue (GGR) — a receita bruta das operadoras de apostas, calculada como a diferença entre o total apostado e os prêmios pagos aos jogadores.

A tributação sobre a GGR passou a vigorar após a regulamentação do setor, prevista em lei sancionada em janeiro de 2024. A partir de outubro do mesmo ano, casas de apostas passaram a ser obrigadas a solicitar autorização para funcionar legalmente no país. Somente em maio de 2025, o recolhimento foi de R$ 814 milhões, um aumento de 23.096% em relação ao mesmo mês de 2024, quando a arrecadação foi de R$ 4 milhões.

O desempenho do setor surpreende: em maio, a arrecadação com apostas superou a de segmentos tradicionais da economia, como educação (R$ 516 milhões), comércio varejista (R$ 507 milhões) e fabricação de máquinas e equipamentos (R$ 408 milhões). O auditor fiscal Claudemir Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, explicou que a nova sistemática de arrecadação começou a ter efeito prático em fevereiro, refletindo na arrecadação dos meses seguintes.

Apesar de o Congresso ter derrubado nesta semana decretos que elevavam o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), outras medidas do governo para aumentar a arrecadação seguem em vigor. Entre elas, está o aumento da alíquota sobre a GGR das apostas, que subirá de 12% para 18% a partir de 1º de outubro. Segundo estimativas do Ministério da Fazenda, a medida provisória que trata do tema deve gerar impacto positivo de R$ 284,9 milhões ainda em 2025, com expectativa de arrecadação de cerca de R$ 1,7 bilhão por ano a partir de 2026.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA