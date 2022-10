TV Jovem Pan News aposta no futuro da interação entre novas mídas e diferentes linguagens

CEO do grupo Jovem Pan, Roberto Alves de Araújo, revela planejamento de investimento em novos estúdios e formas de expansão

Divulgação/Samsung A Jovem Pan News está disponível no canal 2040 do Samsung TV Plus



A TV Jovem Pan News completa um ano no ar nesta semana e já se prepara para o futuro, apostando em novas mídias e diferentes linguagens para agradar o público, seja com som ou imagem. O CEO do grupo Jovem Pan, Roberto Alves de Araújo, planeja os investimentos na produção de conteúdo na TV. “Sempre continuando, sempre buscando mais plataformas, produzir mais conteúdo. Certamente no próximo ano vai haver investimentos em novas formas de distribuição, em novos estúdios para fazer novos conteúdos e, cada vez mais, cumprir a jornada da nossa audiência. Ter um conteúdo certo para a audiência certa”, revela. Já a CEO do grupo Stenna, Carol Vargas, ressalta o interesse pela distribuição da programação da Jovem Pan News pelos canais em todo o Brasil. “Deu muito certo, deu mais do que certo. A gente tem a veracidade da informação, uma TV de verdade, uma força de comunicação nunca vista antes. Não tinha como não dar certo”, pontua.

O professor Arnaldo Zimmermann ressalta a adaptação da linguagem para atender a todos públicos, na rádio, internet e na TV, no momento de mudança da relação do público com a mídia. “O sujeito liga a TV, deixa ligada, pode continuar seus afazeres e continua, em parte, ouvindo como rádio. No momento em que ele quer sentar diante da TV, ele acompanha as imagens, acompanha como TV, sem perder nada, sem perder o fio do raciocínio. Esse é um ponto de grande inovação, a junção de duas fórmulas antigas, do rádio e da TV, que a Jovem Pan acabou unindo e contempla esse mesmo espectador, telespectador e ouvinte”, afirma.

O coordenador de Memória da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Elmo Francfort, analisa a adaptação dos sucessos do rádio para a TV. “O Jornal da Manhã é uma marca do rádio brasileiro, não apenas do rádio paulista. Aquela famosa música ou o ‘repita’, foram evoluindo e quando o programa passa para a TV, mostra que é possível pegar a veia presente no radialista. Radialista é o profissional de radio e difusão, é aquele que se inspira e quer ver o conteúdo que foi produzido sendo transmitido, independente da plataforma”. Os programas clássicos se reinventam para atender seu público fiel, como o Pânico, com Daniel Zukerman. “O que é espetacular é a audiência da Jovem Pan, é impressionante, você vê na rua o carinho que as pessoas têm pelo programa e pela Jovem Pan. Agora a gente sente a força da TV Jovem Pan mesmo sendo uma TV fechada, mas ela tem essa distribuição de multiplataforma, que é fantástica”, diz.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos