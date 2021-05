UFRJ faz vaquinha virtual em meio à crise financeira para recuperar prédio incendiado

Edifício Jorge Machado Moreira, na Ilha do Fundão, já foi considerado um ícone da arquitetura, símbolo de modernidade e elegância

Neste ano, por falta de verbas, a universidade ameaçou suspender as atividades agora em junho



Uma das referencias do ensino universitário no Brasil e na América do Sul, a Universidade Federal do Rio de Janeiro está lançando uma vaquinha virtual para arrecadar fundos e reformar o prédio da reitoria na Ilha do Fundão, na zona norte, que foi atingido por um incêndio no mês passado. O prédio é de 1957. O edifício Jorge Machado Moreira foi considerado um ícone da arquitetura, símbolo de modernidade e elegância, e ganhou prêmios internacionais do setor. A obra de restauração deve custar cera de R$ 4 milhões, mas como há outras pendências no prédio, já afetado por cinco incêndios ao longo dos anos, o investimento total pode chega a R$ 15 milhões.

A UFRJ promete ser clara e transparente na arrecadação e na aplicação desses recursos. Neste ano, por falta de verbas, a universidade ameaçou suspender as atividades agora em junho. O sinal de alerta chegou em Brasília e o governo federal liberou, recentemente, R$ 152 milhões. Os recursos são suficientes para manter a UFRJ operando pelo menos até setembro. Um estudo recente também mostrou que o problema do financiamento das universidades publicas e federais brasileiras não vem de agora, nem deste governo. Em 11 anos, o orçamento do MEC para as universidades federais caiu quase 40% no país.

