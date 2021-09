Um a cada dois microempreendedores considera que a economia brasileira piorou nos últimos seis meses

Pequenos e microempresários ainda sentem no bolso os impactos da pandemia. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, em parceria com o Sebrae, mostrou que apesar de otimistas, eles os empreendedores só esperam que haja uma melhora na economia nos próximos seis meses. A pesquisa também aponta que um a cada dois microempreendedores considera que as condições gerais da economia brasileira pioraram nos últimos seis meses. O estudo ainda detectou que dois em cada três micro e pequenos empresários não realizaram melhorias nos negócios.

Kennedy Paiva é dono de uma distribuidora de produtos para Pet Shop, no Rio de Janeiro, e viu os negócios deslancharem no início da pandemia. Mas, nos últimos meses, a alta nos preços inibiu os consumidores. “A gente começou a ter falta de um insumo, aumentos excessivos, então há uma mudança de hábito. O consumidor que tinha um padrão voltou para outro menor”, afirma. Kenedy procurou ajuda de uma consultora financeira para controlar o estoque de forma equilibrada. “Todo o dinheiro que, as vezes, era para sobrar, resultado do lucro, eles colocam estoque. O empreendedor tem que saber comprar, quando comprar, saber o espaçamento certo da compra. O Kenedy estava com essa dificuldade. Não era só o preço dele, mas que ele tinha um estoque absurdamente inflado. E nós trabalhamos com ele sobre esse equilíbrio, fazendo com que o fluxo de caixa fique mais saudável”, afirma a consultora Lauren Ferreira.

A especialista em finanças Merula Borges acredita que, apesar do otimismo do empresário brasileiro, ainda existe muita cautela com os investimentos. “Em 2019 era 30% o número de empresários que ainda não tinham investido no negócio. Os que pretendiam investir para manter a empresa aberta era um número quase inexistente. Nesse ano já são 25%”, afirma. A pesquisa avaliou a percepção dos empresários sobre o desempenho de vendas, no último mês e descobriu que 41% consideram que foi bom ou ótimo, praticamente o mesmo percentual que em 2019. O cenário de avanço da vacinação e de reabertura das atividades comerciais trouxe mais otimismo aos empresários. Ainda segundo a pesquisa, metade deles está confiante no desempenho da economia brasileira nos próximos 6 meses.

*Com informações do repórter Victor Moraes.