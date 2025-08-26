Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > União Brasil deve decidir até setembro sobre ministros no governo Lula

União Brasil deve decidir até setembro sobre ministros no governo Lula

Apesar da pressão dos caciques do partido, Celso Sabino (Turismo) Frederico de Siqueira Filho (Comunicações) e Waldez Góes (Integração Nacional) preferem continuar na gestão federal

  • 26/08/2025 09h38 - Atualizado em 26/08/2025 13h14
Divulgação/União Brasil Antônio Rueda, presidente do União Brasil, no Fórum Lide Antônio Rueda, presidente do União Brasil, diz que a questão sobre os ministros do partido será decidida em breve

O presidente da União Brasil, Antônio Rueda, anunciou que a decisão sobre a permanência dos ministros do partido no governo Lula será tomada até setembro. A declaração foi feita durante um evento em São Paulo, onde Rueda foi questionado sobre o possível desembarque do partido do governo federal. O União, que possui três ministros no governo, recentemente formou uma federação com o PP de Ciro Nogueira, que também detém um ministério. A aliança tem gerado especulações sobre um alinhamento à direita, especialmente após um jantar com governadores e dirigentes de centro-direita.

Rueda afirmou que a questão do desembarque está pacificada dentro do partido e que a decisão será deliberada em breve. Ele destacou que a posição do União Brasil é de independência, apoiando “o que considera bom para o Brasil” e se opondo ao que julga prejudicial, como o aumento de tributos. Apesar da expectativa de uma saída iminente, o ministro do Turismo, Celso Sabino, negou qualquer sinalização de desembarque, ressaltando avanços do governo Lula. A situação gera incertezas. Além de Sabino, a legenda tem Frederico de Siqueira Filho (Comunicações) e Waldez Góes (Integração Nacional) na Esplanada — este último é do PDT, mas foi apadrinhado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um dos principais quadros do União.

No final de julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu com os três ministros para questionar se pretendem permanecer no governo diante das críticas feitas pela direção do partido. Sabino, Siqueira e Góes asseguraram que não pretendem deixar os cargos e que não concordam com o tom adotado pelo presidente da sigla.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA

