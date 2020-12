União Europeia compra mais 100 milhões de unidades da vacina da Pfizer

Nova aquisição totaliza as 300 milhões de doses encomendadas por Bruxelas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comunicou que o bloco decidiu comprar mais 100 milhões de doses da vacina produzida pela Pfizer. Ursula garantiu que a vacina é segura e eficaz. A nova aquisição totaliza as 300 milhões de doses encomendadas por Bruxelas. A campanha de vacinação contra a Covid-19 na União Europeia começou no domingo, 27, mas alguns países já tinha iniciado a imunização um dia antes. Uma irlandesa, de 79 anos, moradora de Dublin, foi a primeira pessoa do país a receber a dose nesta terça, 29. Ao todo, são necessárias duas doses do imunizante da farmacêutica norte americana.

Com isso, apenas a Holanda ainda não iniciou a vacinação, prevista para janeiro de 2021. Países europeus que estão fora do bloco, como Suíça, Noruega e Sérvia, também começaram a imunizar a população. O Reino Unido, pioneiro na vacinação, já começou a distribuir a segunda dose do imunizante da Pfizer. A mulher de 91 anos, que ficou conhecida como a primeira pessoa no mundo a ser vacinada, já recebeu a segunda aplicação. O aumento da distribuição fez as ações do setor farmacêutico dispararem na terça-feira, 29. Em Londres, as ações da empresa registrou valorização de 3,31%. A Pfizer teve alta de 0,62% no pregão desta terça-feira, com os papéis negociados a quase US$ 38.

