Unidades de Saúde funcionam normalmente em SP no Carnaval; rodízio de veículos é suspenso

Confira o que abre e fecha na capital paulista durante o feriado da folia, até a próxima quarta-feira

Banco de imagens/Pexels São Paulo tem alterações no funcionamento de alguns equipamentos da cidade durante o Carnaval



A cidade de São Paulo tem alterações no funcionamento de alguns equipamentos nesta segunda, terça e quarta-feira de Carnaval. O rodízio de veículos está suspenso até a Quarta-Feira de Cinzas, 22, retomando somente na quinta, 23, no período da 7 às 10 horas e também das 17 às 20 horas. Os trens e metrôs usam o esquema feito aos sábados, com menos veículos, mas devem reforçar o transporte caso seja necessário, principalmente a linha-4 Amarela, que é uma das mais utilizadas no período de Carnaval. Os bancos também ficam fechados até a quarta, retomando o expediente às 12 horas, bem como o Poupa Tempo. Apesar do ponto facultativo da prefeitura da capital paulista, todas as unidades de saúde funcionam normalmente durante o período de folia, até mesmo para vacinação de Covid-19 e poliomielite, por exemplo.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos