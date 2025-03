Universitário confundido com bandido por PM recebe alta no Rio

Igor Melo de Carvalho, de 31 anos, ficou cinco dias internado após ser atingido por disparo de policial militar aposentado na Penha; jovem perdeu um rim e teve outros órgãos afetados

Reprodução/Instagram Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 22ª Delegacia de Polícia (Penha)



Um recente incidente envolvendo o estudante universitário, Igor Melo, e um policial militar aposentado no Rio de Janeiro tem gerado grande comoção e atenção das autoridades. O comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel Marcelo de Menezes, declarou que o caso está recebendo atenção especial devido à sua gravidade e repercussão. O episódio ocorreu na Zona Norte do Rio de Janeiro, quando Igor, estudante de jornalismo e publicidade de 31 anos, foi confundido com um assaltante pelo PM aposentado Carlos Alberto de Jesus. A confusão se deu após a esposa do policial ter sido assaltada em um ponto de ônibus.

Na busca pelos supostos criminosos, Carlos Alberto de Jesus, em um ato precipitado, confundiu Igor Melo, que estava na garupa de um mototáxi, com o assaltante. O comandante da PM enfatizou que a corporação, em conjunto com a Corregedoria da PM e a Polícia Civil, está tratando o caso com a máxima prioridade. As investigações estão em andamento, e as autoridades prometem uma apuração transparente e rigorosa, como é esperado de servidores públicos.

Após o incidente, Igor Melo foi levado às pressas ao hospital, onde recebeu tratamento intensivo. Na manhã do último domingo (2), Igor recebeu alta do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na zona Norte do Rio de Janeiro. Apesar de ter recebido alta durante o carnaval, Igor sofreu graves consequências físicas, incluindo a perda de um rim e parte do estômago e do fígado.

