‘No Other Land’ vence Oscar de Melhor Documentário e equipe pede fim do ‘genocídio do povo palestino’

Na 97ª edição do Oscar, o documentário “No Other Land” recebeu o prêmio de Melhor Documentário. Durante o discurso emocionante, a equipe do filme aproveitou a oportunidade para fazer um apelo ao fim do conflito entre Israel e Palestina e pelo fim do genocídio palestino.

Basel Adra, um dos co-diretores da obra, compartilhou sua preocupação com a segurança de sua filha, desejando que ela não tenha que viver sob o medo que ele enfrenta. “Eu espero que a minha filha não precise viver a mesma vida que eu vivo neste momento, sempre com medo do que pode acontecer”, declarou.

“Nós fizemos este filme, palestinos e israelenses, porque juntos, nossas vozes são mais fortes. Quando olho para Basel, vejo meu irmão, mas somos desiguais. Vivemos em um regime onde eu sou livre sob a lei civil e Basel está sob leis militares que destroem sua vida e ele não pode controlar”, disse Yuval Abraham, jornalista israelense e co-diretor de No Other Land.

O documentário aborda a difícil realidade dos palestinos, focando na expulsão forçada de comunidades da Cisjordânia e na destruição de suas residências. A narrativa busca trazer à tona as consequências do conflito e a luta pela dignidade e direitos humanos. A equipe do documentário enfatizou a importância de dar voz a essas histórias frequentemente ignoradas.

“No Other Land” teve sua estreia no Festival de Cinema de Berlim em 2024, onde recebeu atenção significativa. No entanto, a distribuição do filme tem enfrentado desafios. A equipe está determinada a continuar promovendo a obra, acreditando que é essencial discutir esses temas controversos. Dirigido por um coletivo de ativistas palestinos, documentário têm sofrido represália por causa de tema delicado.

– Veja o discurso da equipe de “No Other Land” na cerimônia do Oscar:

Na noite do último domingo, o documentário israelense-palestino “No other land” foi premiado no Oscar. O filme é uma crítica à ocupação dos territórios palestinos pós-1967.

Ao receber o prêmio, Yuval Abraham pediu o fim da guerra em Gaza e a volta dos reféns israelenses. pic.twitter.com/7dXKXW7Gcj — Instituto Brasil-Israel (@ibi_br) March 3, 2025

