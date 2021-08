USP vai exigir vacina de alunos e funcionários para retorno presencial

Exigência do imunizante vai valer também para a Unesp e Unicamp

EFE/Marcial Guillén/Archivo Segundo semestre letivo começa na próxima segunda-feira, 16, com aulas teóricas oferecidas de forma remota



A Universidade de São Paulo (USP) deverá retomar as aulas presenciais na graduação a partir do dia 4 de outubro para os alunos que tenham recebido as duas doses da vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias. O segundo semestre letivo começa na próxima segunda-feira, 13, com aulas teóricas oferecidas de forma remota. As regras para o retorno foram publicadas nesta sexta-feira, 16, no Diário Oficial do Estado. No retorno presencial, deverão ser priorizadas as aulas práticas. A teoria ainda pode ser administrada de forma remota ou mista, a critério da cada curso.

Nesta volta, algumas precauções obrigatórias deverão ser seguidas: uso de máscara, higienização constante das mãos, distanciamento social de um metro e evitar atividades que possam provocar aglomerações. Os docentes e servidores técnicos e administrativos já imunizados deverão retomar o trabalho presencial no próximo dia 23 de agosto. Aqueles que ainda não foram vacinados até a data deverão retornar a medida que completarem o esquema vacinal. Ou seja, quando tiverem tomado a segunda dose ou a dose única da vacina há pelo menos 14 dias.

A exigência da vacina para alunos e funcionários valerá também para a Unesp e Unicamp. Nesta quinta, o Senado adiou mais uma vez a votação do projeto de lei que proíbe a suspensão das atividades escolares presenciais durante a pandemia da Covid-19. Já aprovado na Câmara, o texto determina condições para retorno das aulas na rede pública e privada, como a vacinação dos professores. A proposta classifica a Educação como serviço essencial e proíbe a suspensão dos serviços presenciais durante emergências e calamidades públicas, como é o caso da pandemia.

*Com informações da repórter Camila Yunes