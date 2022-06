Usuários da Linha 9 da CPTM relatam constantes problemas nos trens em SP

Reclamações tem se intensificado e a população questiona a eficiência da linha Esmeralda, concedia à iniciativa privada em janeiro deste ano

Divulgação/Secretaria Estadual de Transportes Imagens que circulam nas redes sociais mostram a realidade diária



Usuários de trens enfrentam constantes problemas nas linhas em São Paulo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a realidade diária: pessoas ficam amontoadas a espera dos trens, chegando a ficar mais de 20 minutos para conseguir embarcar. Nos últimos dias, as reclamações tem se intensificado e a população questiona a eficiência da Linha 9 – Esmeralda, concedia à iniciativa privada em janeiro deste ano. Desde então, já foram registradas 35 falhas. A reportagem percorreu a linha no último dia 10 e a situação não parecia tão ruim. No entanto, um pouco mais cedo, houve problemas, assim como no dias 8, 9 e 11. No dia 12, o horário de intervalo entre os trens foi de 20 minutos.

Pelas redes sociais, as reclamações também são frequentes. Em uma publicação feita pela CPTM alertando sobre atrasos, um passageiro falou em humilhação e desrespeito. Em nota, a ViaMobilidade, responsável pela linha Esmeralda, afirmou que está realizando plano de investimentos voltadas para melhorias nas vias 8 e 9. A empresa afirma ainda que intensificou a manutenção preventiva de trilhos, reforçou a vigilância nas vias para coibir o furto de equipamentos e cabos. Segundo a ViaMobilidade, são R$ 3,2 milhões que tem sido investidos. No entanto, a população não parece sentir o retorno.

*Com informações da repórter Camila Yunes