Vacina contra dengue volta às clínicas particulares

A vacina contra a dengue, produzida pela farmacêutica japonesa Takeda, voltou a ser oferecida em algumas clínicas particulares do Brasil, para pessoas fora do público-alvo do Ministério da Saúde. Desde fevereiro deste ano, a Takeda priorizou o envio de doses ao Ministério da Saúde, após a aprovação da vacina pela Anvisa no início de 2023. Em dezembro do mesmo ano, com o aumento dos casos de dengue, a procura pela vacina cresceu significativamente nas clínicas particulares e farmácias. Devido à escassez de doses no Sistema Único de Saúde (SUS), que atende apenas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, a Takeda decidiu priorizar o Ministério da Saúde, retirando o imunizante das clínicas particulares.

Com a redução dos casos de dengue e do número de mortes, as vacinas estão voltando às clínicas particulares. Laboratórios já informaram os clientes sobre a disponibilidade para a primeira ou segunda dose. O custo da vacina na rede particular varia entre R$ 350 e R$ 450 por dose, totalizando de R$ 600 a R$ 900 para as duas doses necessárias. A Takeda continua priorizando a distribuição ao SUS, mas está atendendo também a demanda da população interessada em se imunizar.

