Vacinação contra Covid-19 desacelera no RJ e sobram doses nos postos

Estima-se que apenas menos de 30% das pessoas com 18 anos ou mais de idade tomaram a segunda dose de reforço no Rio de Janeiro

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Após uma nova onda da doença, causada pela variante Omicrôn, o número de casos e óbitos diminuiu, mas a vacinação está desacelerando



Cerca de 3,3 milhões de pessoas estão com doses atrasadas da vacina contra a Covid-19 somente na cidade do Rio de Janeiro. A adesão à vacinação desacelerou entre os cariocas e sobram imunizantes nos mais de 200 postos da capital fluminense. Nesta terça-feira, 2, milhares de doses da AstraZeneca estavam na data de validade e houve uma corrida nos postos de saúde para não desperdiçar o imunizante, mas segundo apurou a Jovem Pan News, algumas doses teriam sido descartadas. São vacinas que já tinham inclusive a validade estendida e renovada dentro dos protocolos. Há dez dias eram cerca de 150 mil doses que iriam vencer e poderiam ser desperdiçadas. Com a campanha da Prefeitura e apelo do município o número baixou para 5 mil no último dia possível para a aplicação do imunizante. O número de casos e óbitos diminuiu nas últimas semanas, após uma nova onda da doença causada pela variante Omicrôn. Estima-se que apenas menos de 30% das pessoas com 18 anos ou mais de idade tomaram a segunda dose de reforço no Rio de Janeiro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga