Van Hattem alega que Lira acelerou tramitação da reforma para ir ao cruzeiro de Wesley Safadão

Presidente da Câmara dos Deputados embarcou nesta segunda-feira, 10, na embarcação com destino às Bahamas; parlamentar do Partido Novo fez duras críticas à postura do deputado: ‘Se o monarca não estiver presente, nada acontece aqui’

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), durante discussão e votação de propostas no plenário



O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) utilizou sua fala no plenário, nesta quarta-feira, 12, para criticar a postura do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), que viajou para um cruzeiro promovido pelo cantor Wesley Safadão antes mesmo do início oficial do recesso parlamentar, na próxima semana. O parlamentar acusou Lira de ter acelerado a tramitação da reforma tributária, aprovada na semana passada na Câmara, para poder comparecer à viagem: “Durante esta semana do esforço concentrado, o primeiro dia, que era para ser de votação remota, descobre-se que passa a ser presencial. Deputados com compromissos, inclusive de discussão de reforma tributária, nas bases precisaram às pressas comprar passagens a preços de ouro para estar aqui em Brasília, para atender os caprichos de ‘sua alteza’, deputado Arthur Lira, porque ele tinha, sim, claro, um cruzeiro para embarcar nesta semana para assistir Wesley Safadão nas Bahamas! Meus amigos, não é possível que os deputados federais se deixem pisar desta forma!”.

“Aquela dissonância, aquela gritaria, da semana passada é paz na Câmara dos Deputados, porque sua alteza aqui não está e, se o monarca não estiver presente, nada acontece aqui nesta Câmara dos Deputados”, declarou van Hattem. Oficialmente o recesso parlamentar da Câmara começa somente na semana que vem, e dura do dia 18 ao dia 31 de julho. Na última semana, Lira acelerou uma série de votações decisivas, como a reforma tributária e o projeto de lei que restabelece o voto de desempate do governo nas decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Com ingressos esgotados, o cruzeiro partiu nesta segunda-feira, 10, de Port Canaveral, na Flórida (Estados Unidos), com destino à “Ilha do Safadão”, nas Bahamas. A viagem segue até quinta-feira que vem, 20, com apresentação de diversos artistas, como Zé Neto e Cristiano, Bell Marques e Léo Santana.