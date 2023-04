Vendas do varejo batem recorde e registram maior alta no mês de janeiro em 23 anos

Alta de 3,8% é o melhor resultado do setor desde o início da série histórica do IBGE no ano 2000

Tânia Rêgo/Agência Brasil Vendas dispararam no varejo em janeiro de 2023



Em janeiro deste ano, as vendas do comércio varejista cresceram 3,8%, recorde para o mês em toda a série histórica do IBGE, ou seja, o melhor resultado desde o ano 2000. Na comparação com janeiro do ano passado, a alta foi de 2,6%. A expansão das vendas foi praticamente generalizada, mas veio na esteira de resultados negativos do último trimestre de 2022, especialmente nos meses de novembro e dezembro. No caso, a Black Friday e o Natal não atingiram os objetivos do setor varejista. A perda acumulada nas vendas entre novembro e dezembro de 2022 foi de 3,5%. Os destaques do setor varejista foram os segmentos de Vestiário e Calçados, que vinha de quatro quedas sucessivas, e o de super e hipermercados, que se beneficiou por questões da conjuntura econômica relacionadas ao dólar mais baixo, redução da inflação, estabilidade do emprego e aumento do poder de compra. Em entrevista à Jovem Pan News, o gerente da pesquisa mensal de comércio do IBGE, Cristiano Santos, explicou o resultado.

“O resultado é o primeiro de alta efetiva desde setembro de 2022, quando foi de 1,1% de crescimento. É o maior desde julho de 2022, quando registrou 3,9% de crescimento. Em termos setoriais, sete das oito atividades pesquisadas pelo IBGE para o comércio varejista tiveram alta”, declarou.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga