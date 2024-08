Venezuelanos realizam protestos contra Maduro ao redor do mundo

Líder da oposição argumenta que as atas impressas pelas máquinas de votação provam que o resultado foi fraudado

Miguel Gutiérrez/EFE Os protestos não se limitaram ao exterior, na própria Venezuela, manifestantes exigem intervenção



Venezuelanos ao redor do mundo tomaram as ruas para protestar contra o resultado das eleições presidenciais. Milhares de manifestantes se reuniram em cidades como Buenos Aires, Miami, Bogotá e Lima, atendendo ao chamado de María Corina Machado. A líder da oposição argumenta que as atas impressas pelas máquinas de votação provam que o resultado foi fraudado. Os protestos não se limitaram ao exterior; na própria Venezuela, manifestantes exigem intervenção e provas concretas sobre o resultado das eleições. Eles alegam que a vitória do candidato Edmundo González foi anulada de maneira injusta. Apoiadores de Nicolás Maduro também se mobilizaram na capital Caracas durante o final de semana, defendendo a vitória dele.

Publicado por Luisa Cardoso