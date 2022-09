Vice na chapa de Cláudio Castro, Washington Reis é barrado pelo TRE-RJ

Desembargadores eleitorais entenderam que o ex-prefeito está inelegível em função de condenações por crimes ambientais

Reprodução/Instagram @wreis_oficial Washington Reis (MDB) concorre ao cargo de vice-governador do Rio de Janeiro pela chapa de Cláudio Castro (PL)



O vice na chapa do governador Cláudio Castro (PL), que tenta a reeleição no Estado do Rio de Janeiro, teve a candidatura barrada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). Washington Reis (MDB) foi impedido de concorrer nas eleições de 2022 por decisão unânime dos desembargadores eleitorais, que entenderam que o ex-prefeito está inelegível em função de condenações por crimes ambientais. Essas condenações datam de 2016 e foram confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O político alegou que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e entende que não há nada que embase essa decisão. No entanto, partidos da ampla coligação de Castro já começaram a se movimentar nos bastidores para disputar a vaga de vice. O partido e a chapa têm até o próximo dia 12 para definir quem efetivamente será o vice de Cláudio Castro na corrida pelo Palácio Guanabara. Na semana passada, o ex-prefeito foi alvo da Polícia Federal em operação sobre contratos suspeitos de mais de R$ 500 milhões que foram fechados pela Secretaria de Saúde de Duque de Caxias, durante o comando de Reis.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga