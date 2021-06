Vídeo de crianças comemorando retirada da máscara em Israel viraliza

O Ministério da Saúde do país anunciou, na segunda-feira, 14, o fim da obrigação de usar máscaras em locais públicos fechados

Reprodução/Youtube/ Discover News Em Israel, quase quase 60% da população já completou o esquema vacinal



Um vídeo de Israel viralizou na internet na quarta-feira, 16. Trata-se de imagens de uma escola. Por lá, a professora anuncia aos alunos que podem tirar as máscaras e que o equipamento de proteção não será mais necessário na sala. A reação das crianças é impressionante. Elas comemoram, pulam de alegria, rasgam e jogam as máscaras na lixeira. Tal ação só pode acontecer depois de o Ministério da Saúde do país anunciar, na segunda-feira, 14, o fim da obrigação de usar máscaras em locais públicos fechados. Isso acontece depois de quase 60% da população receber as duas doses da vacina contra a Covid-19. Esta é uma das maiores coberturas de imunização do mundo. Em Israel, a campanha iniciou no fim de dezembro de 2020, por meio de um acordo com a Pfizer.

*Com informações do repórter Fernando Martins