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Vídeo mostra momento em que turbina de avião explode após decolar de Guarulhos; veja

Impacto lançou detritos incandescentes sobre a vegetação lateral da pista, iniciando um incêndio no gramado

  • Por Jovem Pan
  • 30/03/2026 16h55
  • BlueSky
Reprodução/Youtube/Jovem Pan News explosão tubrina Avião com destino a Atlanta, nos Estados Unidos, explode no ar segundos após decolar

Um incidente grave assustou passageiros e funcionários no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O turbina de um Airbus A330 da companhia Delta Airlines explodiu pouco depois da decolagem, forçando a aeronave a realizar um pouso de emergência. Apesar da gravidade da falha mecânica, não houve registro de feridos.

Vídeo mostra o momento em que o voo, que tinha como destino a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, explode no ar segundos após as rodas deixarem a pista. O impacto lançou detritos incandescentes sobre a vegetação lateral da pista, iniciando um incêndio no gramado.

 

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