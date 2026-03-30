Vídeo mostra momento em que turbina de avião explode após decolar de Guarulhos; veja

Impacto lançou detritos incandescentes sobre a vegetação lateral da pista, iniciando um incêndio no gramado

Reprodução/Youtube/Jovem Pan News Avião com destino a Atlanta, nos Estados Unidos, explode no ar segundos após decolar



Um incidente grave assustou passageiros e funcionários no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O turbina de um Airbus A330 da companhia Delta Airlines explodiu pouco depois da decolagem, forçando a aeronave a realizar um pouso de emergência. Apesar da gravidade da falha mecânica, não houve registro de feridos.

Vídeo mostra o momento em que o voo, que tinha como destino a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, explode no ar segundos após as rodas deixarem a pista. O impacto lançou detritos incandescentes sobre a vegetação lateral da pista, iniciando um incêndio no gramado.