Vídeo mostra que policiais mataram homem negro desarmado em Ohio

Corpo do jovem de 22 anos foi encontrado com cerca de 60 ferimentos de bala na semana passada

Reprodução/Jovem Pan News Jayland Walker foi morto por policiais após ser perseguido por cometer uma infração de trânsito



Durante uma coletiva de imprensa, a polícia de Akron, do estado americano de Ohio, exibiu imagens das câmeras de segurança dos uniformes dos agentes que participaram da perseguição a Jayland Walker, jovem de 25 anos que foi baleado pelas autoridades. O corpo foi encontrado com cerca de 60 ferimentos de bala na semana passada. Em uma das imagens, é possível ver a vítima saltando do carro e correndo da polícia após ter cometido uma infração de trânsito. Na entrevista, os agentes alegaram que um dos vídeos mostram um tiro sendo disparado de dentro do carro dirigido pelo rapaz.

O advogado da família, Bobby DiCello, disse que as gravações são brutais e que a equipe dele não viu nenhuma evidência de que o jovem tenha feito disparos. Jayland cometeu apenas uma multa de trânsito e não tinha histórico criminal. Os dois agentes que aparecem nas imagens foram afastados até a conclusão das investigações. Neste domingo, 3, manifestantes fizeram um protesto pacífico para cobrar respostas acerca da morte do jovem.

*Com informações do repórter Vinícius Moura