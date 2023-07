Volkswagen vai investir mais de R$ 5 bilhões no Brasil

Objetivo da montadora alemã é crescer 40% no país até 2027

Banco de imagens/Pixabay Volkswagen foca na produção de carros elétricos e anuncia investimentos no Brasil



A Volkswagen anunciou nesta terça-feira, 4, um investimento de cerca de R$ 5,2 bilhões no Brasil até 2026. A montadora alemã pretende focar na produção de veículos híbridos e elétricos. O objetivo da empresa é crescer 40% no país nos próximos quatro anos. O aporte também será destinado ao desenvolvimento de motores a combustão baseados em etanol e à expansão do negócio de assinaturas de carros, voltado para aluguel. A Volkswagen também revelou que pretende lançar dois modelos totalmente elétricos no Brasil ainda neste ano, como parte do projeto da montadora de ter 15 veículos elétricos ou híbridos no Brasil até 2025. A empresa, que espera crescer 40% até 2027, disse que há uma projeção de que o mercado da América do Sul tenha uma expansão de 11% a cada ano até 2030. “Estamos implementando uma estratégia para expandir rapidamente nossos negócios em mercados de alto crescimento e intensificando mobilidade sustentável”, informou a Volkswagen.

*Com informações do comentarista de business Bruno Meyer.