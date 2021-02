Volta às aulas e vacinação de idosos marcam segunda-feira no Rio

No município, mais de 100 mil pessoas já foram protegidas contra o coronavírus

Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Nessa segunda-feira, as aulas também voltam na rede privada de ensino na capital fluminense



A segunda-feira será importante no Rio de Janeiro. Idosos fora da área da saúde começam a ser imunizados contra a Covid-19 e as aulas presenciais voltam também nas escolas privadas da capital. A vacinação prevista pela Prefeitura abrange idosos fora da área da saúde com 99 anos de idade. Na terça, feira, 98 anos. Na quarta-feira, 97 anos — em uma escala decrescente em um calendário montado pelo município. Ate o final do mês, a perspectiva é que todas as pessoas com mais de 80 estejam imunizadas contra a Covid-19.

No município, mais de 100 mil pessoas já foram protegidas contra o coronavírus. Nessa segunda-feira, as aulas também voltam na rede privada de ensino na capital fluminense. Porém, elas serão híbridas — presenciais e virtuais. Pesquisas apontam que 70% dos pais são favoráveis a volta às aulas dos alunos. Na rede municipal, as classes ainda vão demorar um pouco — só na segunda quinzena de fevereiro. E todas as séries estarão dentro da sala de aula com ensino remoto virtual apenas em março.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga