Voo com mais 103 deportados dos Estados Unidos chega ao Brasil

No total, 90 homens e 13 mulheres desembarcaram no Aeroporto Internacional de Fortaleza no último sábado (24); três deles têm restrições com a Justiça brasileira e, por isso, foram mantidos sob custódia da PF

FAB/Divulgação Governo brasileiro adotou uma abordagem humanizada para receber os repatriados



No último fim de semana, o Brasil recebeu mais 103 cidadãos deportados dos Estados Unidos, elevando o número total de repatriados para 783 entre fevereiro e maio deste ano. Os deportados desembarcaram nos aeroportos de Fortaleza, no Ceará, e Confins, em Minas Gerais. O grupo era composto por 90 homens e 13 mulheres, a maioria com idades entre 18 e 29 anos. Entre os passageiros, três eram fugitivos da justiça brasileira e foram entregues à custódia da Polícia Federal.

O governo brasileiro adotou uma abordagem humanizada para receber os repatriados, em resposta à política de combate à imigração ilegal implementada pelo governo do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O secretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Bruno Teixeira, destacou que o objetivo é garantir um acolhimento seguro para aqueles que tentaram buscar uma vida melhor no exterior. Ele enfatizou que é dever do Estado assegurar os direitos dos cidadãos que retornam ao Brasil.

A política de acolhimento humanitário do governo brasileiro envolve sete órgãos federais, incluindo o juizado de menores, e conta com a colaboração dos governos estaduais. Desde que o governo norte-americano intensificou as deportações, o Brasil tem se mobilizado para receber seus cidadãos de volta, garantindo que eles tenham um retorno digno e seguro ao país. Além disso, o governo brasileiro está empenhado em oferecer suporte psicológico e social aos repatriados, ajudando-os a se reintegrarem à sociedade. Programas de capacitação profissional e assistência social são algumas das medidas adotadas para facilitar essa transição.

