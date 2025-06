Márcio França critica Tarcísio de Freitas por carregar bandeira de Israel na Marcha para Jesus

Ministro do Empreendedorismo afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que o gesto desrespeita as comunidades árabes, sírias e libanesas no Brasil

Eduardo Oliveira/MPOR Márcio França já anunciou que vai concorrer ao governo de São Paulo em 2026 e pode ter Tarcísio como adversário



Durante a Marcha para Jesus em São Paulo, o gesto do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de se cobrir com a bandeira de Israel foi visto por seus opositores como um ato controverso, especialmente em meio às tensões no Oriente Médio. O ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), foi um dos principais críticos, expressando sua insatisfação em um vídeo nas redes sociais. O ex-governador apontou que o gesto desrespeita as comunidades árabes, sírias e libanesas no Brasil, ressaltando que São Paulo é um estado acolhedor para imigrantes, com uma significativa população de origem libanesa e síria.

França classificou a atitude do governador como um erro grave, afirmando que São Paulo não deveria se envolver em conflitos internacionais. Apesar das críticas, Tarcísio não se pronunciou sobre o assunto. Durante o evento, ele participou de um louvor evangélico e exaltou o público presente, ainda com a bandeira de Israel sobre os ombros. Vale lembrar que o ministro já se colocou como postulante ao governo do estado nas eleições de 2026.

O único representante do governo federal na marcha foi o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Messias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não compareceu devido a compromissos, enviou uma carta aos organizadores, destacando a importância do evento como um ato de fé coletiva e reafirmando o compromisso do governo com a liberdade religiosa e o respeito à diversidade de crenças.

