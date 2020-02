‘Não existe mágica para toda essa água avançar’, diz secretário de Infraestrutura de SP

Segundo ele, ‘nenhuma metrópole está preparada para uma chuva que veio na dimensão dessa madrugada’

Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo De acordo com o secretário, é necessário esperar o nível do Tietê abaixar



O secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, Marcos Penido, afirmou em entrevista ao Jornal Jovem Pan que a única opção para diminuir os alagamentos causados pelas fortes chuvas desta segunda-feira (10) — principalmente nas Marginais — é reforçar o sistema de bombeamento. Segundo ele, “nenhuma metrópole está preparada para uma chuva que veio na dimensão dessa madrugada”.

“Estamos fazendo bombeamento e tentando liberar o Rio Tietê. Tem que ter paciência, não existe mágica para toda essa água avançar de uma maneira mais célere. Abaixo do Salto de Pirapora existem cidades, a liberação [de água] precisa ser dentro do limite para que não se jogue o problema daqui para outros municípios”, disse.

De acordo com o secretário, é necessário esperar o nível do Tietê abaixar, já que não tem como lançar a água que está ao longo da Marginal no rio, pois ele transbordou.

“Para todo e qualquer projeto de drenagem temos um tempo de recorrência de 100 anos. Nessa madrugada, tivemos um período de retorno de quase 200 anos. Ou seja, extrapola todo e qualquer modelo estratégico de drenagem, o que gera um problema da magnitude que estamos vendo nos rios Tietê e Pinheiros”, explicou Penido.

O período de retorno, também conhecido como intervalo de recorrência ou tempo de recorrência, é o intervalo estimado entre ocorrências de igual magnitude de um fenômeno natural, como chuvas, ventos intensos, granizo, etc.

A previsão é de que as chuvas continuem nesta terça-feira, porém em volume menor. Para amanhã, Penido explicou que a solução é “fazer a manutenção” e colocar “todas as equipes no sistema de bombeamento ininterruptamente”.