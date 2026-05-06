Privatização não é a melhor resposta para tudo, diz Durigan sobre Correios

O ministro da Fazenda deu a declaração na terça-feira (5) em entrevista ao Jornal Jovem Pan

Marcelo Camargo / Agência Brasil Dario Durigan disse não haver 'tabu' em se discutir a privatização dos Correios



O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse na terça-feira (5) que privatização não é resposta para tudo ao comentar sobre a situação dos Correios. O titular da pasta deu a declaração em entrevista ao Jornal Jovem Pan.

Perguntado sobre a cobrança em se privatizar os Correios, Durigan disse que “não se pode usar saídas fáceis”. “A gente viu que no governo anterior ia se privatizar todas as empresas públicas. Não se conseguiu. E, fez uma mal feita”, afirmou o ministro da Fazenda.

Durigan contou não haver “tabu” na discussão de privatização da estatal. Entretanto, o titular da Fazenda ponderou ser necessário ter antes um “plano de reestruturação”, mesmo que se queira “fatiar o negócio”.

O ministro afirmou que acompanha o processo de reestruturação da estatal e tem exigido da nova administração que entregue resultados.

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