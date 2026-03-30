Valdemar admite ‘problemas internos’ na família Bolsonaro: ‘Temos que resolver todos’

Segundo o presidente do PL, pacificação familiar é a chave para dois objetivos centrais: a vitória de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial e o retorno de Eduardo Bolsonaro ao Brasil

Beto Barata/PL Presidente do PL descartou chapa com Michelle Bolsonaro



Valdemar Costa Neto admite “problemas internos” na família Bolsonaro e projeta Flávio para a Presidência

Em evento em São Paulo, presidente do PL descartou chapa com Michelle Bolsonaro, defendeu aliança com o Nordeste e comentou o isolamento de Jair Bolsonaro em prisão domiciliar.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deu declarações contundentes nesta segunda-feira (30) durante um evento do grupo LIDE, em São Paulo. Em um tom de “sinceridade” que surpreendeu analistas, o cacique partidário admitiu que a família Bolsonaro enfrenta crises internas que precisam ser sanadas para garantir a viabilidade eleitoral do grupo em 2026.

Segundo Valdemar, a pacificação familiar é a chave para dois objetivos centrais: a vitória de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial e o retorno de Eduardo Bolsonaro ao Brasil. “Eles têm problema na família, lógico, mas nós vamos ter que resolver todos, porque essa eleição vai ser decidida por muito pouca diferença”, afirmou o dirigente.