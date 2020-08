‘Vamos contar tudo que o povo quer saber’, diz Ligia Mendes sobre Tô Na Pan com Leo Dias

Jovem Pan estreia novo programa com notícias sobre celebridades na próxima segunda-feira, 31 de agosto

A partir de 31 de agosto, terá novidades na programação da Jovem Pan: o Tô Na Pan, mais novo programa com as notícias sobre os famosos apresentado por Leo Dias e Ligia Mendes. Ao Morning Show desta quinta-feira (27), a apresentadora adiantou o que os telespectadores da Panflix poderão esperar da atração. “Eu garanto que vocês vão gostar. Está divertido, engraçado, terá várias participações especiais, quadros diferentes e a energia do entretenimento. Vamos contar tudo o que o povo quer saber”, disse Ligia. “O grupo Jovem Pan praticamente se confunde com a história do país e, quando você pensa em celebridades, pensa no Leo Dias. Ele tinha que estar na Pan”, acrescentou.

A atração vai ao ar de segunda a sexta, das 11h30 às 12h, com veiculação no AM e no FM, e ainda tem uma versão exclusiva de 30 minutos que vai ao ar no Panflix, o serviço de streaming da Pan. Ligia contou que o programa não tem o objetivo de “cancelar” ninguém, mas sim falar a verdade para o público. “Acho que vou precisar sacar até onde eu posso ir porque fico com numa linha tênue de não querer magoar uma pessoa. Mas contar mentira ou passar pano, jamais, porque não é da minha natureza. A função é agradar ao público, mas não detonar ninguém e, sim, falar a verdade.” Mas a apresentadora revelou quem ela cancelaria: “Não tem ninguém que eu tenha tanto ódio no coração, mas homofóbico, racista e [quem faz] mau-tratos com os animais, eu não tô nem aí e cancelo mesmo”, disse. Na primeira semana de Tô Na Pan, Ligia já adiantou que terá participações especiais de Luísa Sonza e Luan Santana.