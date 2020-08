Pedro Qualy, do Haikaiss, quebra ombro após convulsão durante live: ‘Nunca tinha passado por isso’

Rapper fará cirurgia após convulsionar durante transmissão online enquanto jogava; família apela para que imagens do momento não sejam compartilhadas

Reprodução/Instagram Artista gravou vídeo do hospital para tranquilizar fãs



O rapper Pedro Qualy, do grupo Haikaiss, gravou um vídeo na manhã desta quinta-feira (27) para tranquilizar os fãs após uma sofrer uma convulsão ao vivo durante uma live na noite anterior. Qualy fazia uma transmissão enquanto jogava online quando sofreu a convulsão, que, segundo ele, foi a primeira que teve na vida. Sua esposa, Anna Brisa, entrou no quarto com as duas filhas pequenas do casal no momento em que o marido caía no chão. “Salve salve rapaziada, bom dia para geral. Recebi milhares de mensagens de positividade, para ser sincero nem sabia que era tão querido assim. Tive uma convulsão, primeira vez na minha vida, nunca tinha passado por isso”, diz o rapper no início do vídeo gravado do hospital.

No post do Instagram, Qualy aparece com hematomas no rosto e diz que a convulsão pode ter sido o resultado de estresse, má alimentação e muitas horas seguidas de jogo. Ele quebrou o ombro e passará por cirurgia ainda na manhã desta quinta-feira. “Chegamos a conclusão de que foi muito tempo jogando. Foi estresse e má alimentação que me fizeram ter a convulsão. Além dos hematomas, quebrei meu ombro e daqui há pouco estou entrando na sala de operação”, afirmou o artista.

Imagens do artista convulsionando foram compartilhadas em tom de deboche por internautas. Em nota divulgada na noite de quarta-feira, Anna apelou para que o vídeo não fosse compartilhado nas redes sociais. “Informamos que ele está internado, mas em estado estável e medicado, em breve informaremos o boletim médico oficial do hospital. Agradecemos a todos pela preocupação e carinho. Evitem compartilhar vídeos que estão circulando nas redes sociais e pedimos em respeito ao Qualy e sua família, denunciem qualquer tipo de conteúdo que esteja em circulação.”