‘Neymar é um personagem pobre e vazio’, diz Mauro Cezar

Reprodução/ESPN Além de analisar o posicionamento de Neymar, Mauro Cezar comentou a saída da ESPN



Em entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 4, o jornalista esportivo Mauro Cezar Pereira não fugiu das polêmicas ao analisar o desempenho e a postura do jogador Neymar. “Mesmo me esforçando, não consigo recordar nenhuma entrevista em que o Neymar tenha dito algo realmente relevante. Ele não é mais um menino, é um adulto de 29 anos. Ele é um cara vazio, não fala nada interessante, não tem posicionamentos. É um personagem pobre”. Para Mauro Cezar, o atacante poderia alcançar patamares mais elevados de sucesso caso alterasse seu comportamento. “Ele poderia dar melhores exemplos, faria bem para ele e para muita gente. Sua atual postura é um desperdício porque, se o Neymar reunisse o talento como craque e fosse uma pessoa mais interessante, seria um ídolo muito maior. Ele é bom jogando bola e só”, disse.

O jornalista esportivo, que revelou já ter bloqueado 60 mil usuários nas redes sociais, também comentou sobre sua saída da ESPN, emissora onde trabalhou durante 16 anos. “Sou absolutamente favorável que as emissoras tenham diversidade na programação jornalística esportiva, até porque o próprio público é diverso. Sendo assim, o problema não é a diversidade, mas a perda da identidade. A ESPN perdeu sua identidade. A ESPN foi um dos raros lugares em que trabalhei e realmente me senti em casa devido à identificação com a linha editorial e forma de trabalhar. No entanto, desde a saída do José Trajano, a emissora mudou seu perfil e trabalhar lá já não era mais especial. Respeito a casa em que construí grande parte da minha história, mas não é mais o local onde me sentia em casa, tornou-se apenas um emprego como outro qualquer”. Mauro Cezar anunciou nas redes sociais a saída da ESPN no último dia 2.

Confira na íntegra a entrevista com o jornalista Mauro Cezar: