Meio-campista Rafa Andrade é contratada pelo Palmeiras no Feminino

Depois da atacante Chú, campeã mundial, o Palmeiras anunciou neste domingo, 3, a contratação da meio-campista Rafa Andrade, ex-Ferroviária, para o elenco feminino na temporada de 2021, segundo o departamento de comunicação do clube. “É uma grande honra ter a oportunidade de vestir uma camisa tão pesada como é a do Palmeiras. Estou muito feliz e motivada para fazer uma ótima temporada e poder aprender e crescer. A torcida pode ter certeza que garra, força e dedicação não vão faltar da minha parte para ajudar o clube a conquistar títulos”, destaca Rafa. A atleta de 23 anos, que atua como volante, nasceu em Souza, no interior do estado da Paraíba, e começou a carreira no São Bernardo-SP, em 2015.

Além do time do ABC, a meio-campista jogou pela Portuguesa-SP (2016), Foz Cataratas FC-PR (2016), Avaí/Kindermann-SC (2017/2018), Napoli-SC (2018), 3B da Amazônia-AM (2018), Tiradentes-CE (2018), Botafogo-PB (2018) e Ferroviária-SP (2019/2020). Rafa Andrade também teve duas passagens pela Seleção Brasileira, sendo uma em 2015, ainda pelas categorias de base e outra em 2018, no time principal. Na temporada de 2020, na Ferroviária, ela atuou em 20 partidas, marcou cinco gols e superou a marca de 50 jogos disputados.

Rafa Andrade é a segunda contratação anunciada pelo Verdão e vai reencontrar a atacante Chú, que foi o primeiro reforço do time em 2021. Campeã do Mundial de Clubes, Chú acumula passagens pela Seleção Brasileira e também teve como último clube a Ferroviária. “Conheço a história e a grandeza do Palmeiras. Sei que enfrentaremos grandes desafios, assim como eu sei do potencial da equipe. Estou muito feliz pelo novo desafio, vamos lutar para conquistar títulos e farei de tudo para ter uma grande história com o clube. Não vejo a hora de entrar em campo com esse manto”, disse Chú.

No sábado, 2, o clube anunciou a primeira renovação de contrato do time feminino para a temporada de 2021. Trata-se da zagueira Thaís, atleta de 24 anos, que está no clube desde a reativação da modalidade, em 2019. “Estou muito feliz em vestir e honrar essa camisa por mais um ano. Quero estar muito bem e ajudar o time, novamente, dentro e fora de campo. Que seja um ano de muitas conquistas para nós”, destacou a jogadora.