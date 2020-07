JP Talks recebe Pedro Ivo Moraes, orientador da Niu Cursos Online e autor do livro “Empresas Espiritualizadas”

Empresário falará sobre como empreender com propósito naquilo que se ama

Divulgação Pedro Ivo Moraes é o convidado do JP Talks desta quinta-feira



Nesta quinta-feira (30), a série de lives JP Talks entrevista o empresário Pedro Ivo Moraes, orientador da Niu Cursos Online, ao lado de João Kepler, e autor do livro “Empresas Espiritualizadas – Amor e Propósito na Transformação do Mundo Corporativo” (DVS Editora). Sócio proprietário do grupo Novo Mundo, o também palestrante e mentor corporativo, é formado em Marketing e Comunicação pela FAAP e especialista em Liderança, Vendas e Negociação.

Na conversa com Marc Tawil, jornalista e apresentador do podcast Autoperformance da Jovem Pan, ele falará sobre como empreender com propósito naquilo que se ama, mas, ainda mais importante, como combinar isto com as demandas do mercado. As lives do JP Talks são sempre às segundas e quintas, às 11h30, no Instagram da @JovemPanNews. O principal objetivo da série de entrevistas é sempre levar um convidado que seja destaque na sua área de atuação e tenha uma história inspiradora e de motivação pessoal.